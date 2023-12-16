В Пензенской области семья из четырех человек погибла от отравления газом

По предварительным данным, инцидент связан с эксплуатацией газового отопительного оборудования

ТАСС, 16 декабря. Уголовное дело возбуждено по факту гибели семьи из четырех человек, в том числе двух подростков, в Пензенской области в результате отравления газом. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Возбуждено уголовное дело по факту смерти четырех человек (ч. 3 ст. 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). По данным следствия, 16 декабря в частном доме в селе Средняя Елюзань Городищенского района обнаружена погибшей семья из четырех человек, в том числе двух подростков в возрасте 13 и 14 лет", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, инцидент связан с эксплуатацией газового отопительного оборудования. С целью установления точной причины смерти назначены судебно-медицинские экспертизы.

"В рамках расследования уголовного дела будет исследовано техническое состояние газового оборудования в жилом помещении, условия его эксплуатации и обслуживания", - добавили в СК.