В Белгородской области при атаке со стороны ВСУ пострадал человек

Также под обстрел попала животноводческая ферма

ТАСС, 16 декабря. Один человек получил ранение при сбросе взрывного устройства с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на поселок Красное Шебекинского городского округа. Об этом написал в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Атаке со стороны ВСУ подвергся поселок Красное Шебекинского городского округа. Взрывное устройство было сброшено с беспилотника, в результате чего ранило пассажира "Газели". У мужчины осколочное ранение верхних и нижних конечностей. Бригадой скорой [помощи] он доставлен в центральную районную больницу, вся необходимая медицинская помощь оказывается", - написал он.

Гладков уточнил, что сколками сброшенного взрывного устройства повреждены «Газель» и экскаватор. «Также под минометный обстрел попала животноводческая ферма — 12 коров погибло. Осколками снарядов посекло крышу на ферме и сенохранилище. На месте работают оперативные службы», — написал глава региона.