Взорвавший гранаты в Закарпатье депутат пришел в сознание

Сергея Батрина допрашивают следователи

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Депутат Керецковского сельсовета Закарпатской области Украины Сергей Батрин, 15 декабря взорвавший три гранаты в ходе заседания, пришел в сознание в больнице. Об этом сообщает украинское издание "Зеркало недели".

Отмечается, что парламентария допрашивают следователи, а палата, в которой он лежит, находится под усиленной полицейской охраной во избежание самосуда со стороны родственников пострадавших.

Издание "Страна" со ссылкой на источник в полиции также сообщило некоторые подробности инцидента. По словам источника, "Батрин взорвал две гранаты РГД-5 и одну гранату Ф-1". "Во время происшествия в здании поселкового совета находились 30 человек, 25 из которых - депутаты, сельский голова Михаил Мушка, два сотрудника финансового отдела и два сотрудника полиции. В сессионном зале на момент взрыва было 26 человек, из которых 23 депутата, включая Батрина, два сотрудника полиции и Мушка", - сказал источник.

Депутат от правящей партии "Слуга народа" Батрин 15 декабря взорвал три гранаты на заседании Керецковского сельсовета, которое проходило в небольшом помещении. В результате 26 человек получили ранения, 6 из них находятся в тяжелом состоянии.

Согласно информации депутата Верховной рады от партии "Слуга народа" Марьяны Безуглой, причиной поступка мужчины был личный конфликт с главой Керецкой объединенной территориальной общины Мушкой. В момент инцидента депутаты обсуждали вопрос принятия бюджета на 2024 год. По данным издания "Страна", Батрин был не согласен с проектом. Он хотел, чтобы депутаты отчитались за бюджет 2023 года, а потом принимали бюджет на 2024 год. Служба безопасности Украины квалифицировала инцидент как теракт, позднее стало известно, что Батрин готовился к преступлению - у него дома обнаружили записку с признанием, ее содержание не разглашается в интересах следствия.