16 декабря, 13:43,
обновлено 16 декабря, 13:55
Военная операция на Украине

В Херсонской области в результате обстрела со стороны ВСУ погибли два человека

Еще двое пострадали

ГЕНИЧЕСК, 16 декабря. /ТАСС/. Два мирных жителя погибли, еще двое получили ранения в результате ракетного обстрела со стороны Вооруженных сил Украины поселка Новая Маячка в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор области Владимир Сальдо.

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"Сегодня киевские террористы подло обстреляли ракетами Новую Маячку. Большинство ракет из залпа сбила ПВО, один [реактивный снаряд системы залпового огня] HIMARS достиг земли и взорвался во время доставки гуманитарной помощи. Убиты два мирных жителя, ранены двое, а также военные, помогавшие с разгрузкой", - написал он в Telegram-канале.

По словам Сальдо, раненым оказывают медицинскую помощь, на месте происшествия работают оперативные службы.

Как сообщили в правоохранительных органах Херсонской области, вечером 15 декабря над Геническим муниципальным округом силами ПВО Минобороны РФ были сбиты более 12 украинских БПЛА и свыше шести ракет. 

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