16 декабря, 13:59

В Москве арестовали напавшего на полицейского на "Садоводе" мужчину

Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 16 февраля

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Суд арестовал до 16 февраля мужчину, который напал на полицейского на территории рынка "Садовод" на юго-востоке Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК.

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"Люблинский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу сроком до 16 февраля 2024 года", - сказали в пресс-службе.

В прокуратуре добавили, что "в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) и ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти), ему предъявлено обвинение в совершении указанных преступлений". "Вину он не признал", - сказали в надзорном ведомстве.

В суде обвиняемый был против избрания ему указанной меры пресечения. Кроме того, в его отношении также расследуется уголовное дело о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ).

Инцидент произошел на улице Верхние Поля в пятницу после того, как водитель при проверке документов не подчинился требованиям участкового, попытался скрыться на машине и протащил его несколько метров. Затем нарушитель вышел из машины и несколько раз ударил сотрудника полиции. При задержании у правонарушителя произошел, предположительно, эпилептический припадок. Полицейские оказали ему доврачебную помощь и вызвали скорую. В момент оказания помощи задержанному к сотрудникам полиции подошла группа агрессивно настроенных граждан - более 80 человек. Они попытались оттеснить полицейских от задержанного, прорезав колесо служебного автомобиля. Полицейским пришлось стрелять вверх для предотвращения противоправных действий. Пострадавших от выстрелов нет.

В результате произошедшего полицейские задержали и доставили в территориальные отделы 82 человека, в отношении них составлены протоколы об административных правонарушениях (ст. 20.1 КоАП РФ - мелкое хулиганство, ст. 18.8 КоАП РФ - нарушение миграционного законодательства). 

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