На Кубани в ДТП с грузовиком погиб человек

Еще двое пострадали

КРАСНОДАР, 16 декабря. /ТАСС/. Один человек погиб и двое пострадали в результате ДТП в Северском районе Кубани с участием грузовика, перевозившего уголь. Об этом журналистам сообщили в Госавтоинспекции Краснодарского края.

"В 14:50 мск на автодороге А-146 Краснодар - Верхнебаканский произошло столкновение трех транспортных средств. По предварительным данным, водитель Lexus, двигаясь со стороны Новороссийска в Краснодар, выехал на встречную полосу и во время обгона допустил касательное столкновение с автомобилем Mitsubishi, затем неуправляемый занос и столкновение с "Камазом" с прицепом (перевозил уголь). В ДТП погиб пассажир Lexus, оба водителя пострадали", - говорится в сообщении.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства аварии.