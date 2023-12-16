В ЛНР в результате атаки со стороны ВСУ пострадали три человека

Также повреждения получил автомобиль

ЛУГАНСК, 16 декабря. /ТАСС/. Три человека пострадали в результате атаки Вооруженных сил Украины в Лисичанске Луганской Народной Республики. Об этом сообщает администрация города.

"Сегодня около 11 часов на окраинах города Лисичанска вновь произошел акт агрессии с украинской стороны. В результате чего пострадали трое гражданских и [был поврежден] личный транспорт. Все живы и направлены в стационар города", - говорится в сообщении.

В администрации отметили, что характер атаки не уточняется в целях безопасности.