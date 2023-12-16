На Байкале произошло землетрясение магнитудой 4,1

Толчки в 4-5 баллов ощущались в четырех населенных пунктах Бурятии

ИРКУТСК, 16 декабря. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 4,1 произошло на побережье озера Байкал в Бурятии. Толчки силой 3-4 балла ощущались в населенных пунктах республики и Иркутской области, сообщила пресс-служба ГУ МЧС Приангарья.

"Зарегистрировано землетрясение. 52,71 [градуса] северной широты, 108,05 [градуса] восточной долготы. <...> Интенсивность, баллы: Улан-Удэ - 3-4 балла, Каменск, Куйтун - 3 балла", - говорится в сообщении. Указанные координаты относятся к побережью Байкала в Прибайкальском районе Бурятии. Магнитуда составила 4,1.

По информации Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН, толчки в 4-5 баллов ощущались в четырех населенных пунктах Бурятии.

Информации о разрушениях нет.

Озеро Байкал и Байкальская рифтовая зона являются сейсмически активной территорией. Байкальский рифт - это глубинный разлом земной коры. В центре рифтовой системы находится озеро Байкал. К рифту также относится озеро Хубсугул в Монголии.