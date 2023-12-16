СБУ предъявила обвинение взорвавшему гранаты в Закарпатье депутату сельсовета

В результате взрывов пострадали 23 человека, включая подозреваемого

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинение в терроризме депутату Керецковского сельсовета Закарпатской области Украины Сергею Батрину, который в пятницу взорвал три гранаты в ходе заседания.

"Следователи СБУ квалифицируют подрыв трех боевых гранат во время заседания Керецковского сельского совета в Закарпатье как теракт, приведший к тяжким последствиям. Лицу, взорвавшему гранаты, которое является местным депутатом, предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт)", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что в результате взрывов пострадали 23 человека, включая подозреваемого. "Это 16 мужчин и семь женщин в возрасте от 28 до 68 лет. Они получили телесные повреждения разной степени тяжести, у большинства осколочные ранения. Сам подрывник задержан, он пришел в сознание и находится в больнице под наблюдением медиков и правоохранителей", - сообщили в СБУ, добавив, что мера пресечения ему пока не избрана. Следователи провели обыски по месту жительства фигуранта, "где среди прочего обнаружили предсмертную записку".

Ранее сообщалось, что Батрин взорвал две гранаты РГД-5 и одну гранату Ф-1. Согласно информации депутата Верховной рады от партии "Слуга народа" Марьяны Безуглой, причиной поступка мужчины был личный конфликт с главой Керецкой объединенной территориальной общины Михаилом Мушкой. В момент инцидента депутаты обсуждали вопрос принятия бюджета на 2024 год, а Батрин был не согласен с проектом. Он хотел, чтобы депутаты отчитались за бюджет 2023 года, а потом принимали бюджет на следующий год.

Позднее украинские СМИ, в частности, издание "Вести", опубликовали текст предсмертной записки. Она написана в стихотворной форме, в ней упоминается Михаил Мушка и намерение подозреваемого избавиться от него.