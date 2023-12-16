В Запорожской области сбили беспилотный летательный аппарат ВСУ

По предварительной информации, пострадавших нет

МЕЛИТОПОЛЬ, 16 декабря. /ТАСС/. Российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Каменко-Днепровском районе Запорожской области. Об этом сообщили журналистам в оперативных службах региона.

"В селе Водяное Каменско-Днепровского района в результате работы РЭБ на улице Щорса упал и сдетонировал БПЛА ВСУ. Повреждения получил припаркованный автомобиль одного из местных жителей. По предварительной информации, жертв не зафиксировано", - сказал представитель оперативных служб.

Как сообщалось, в Херсонской области вечером 15 декабря над Геническим муниципальным округом во время отражения массированного удара ВСУ силы ПВО Минобороны РФ сбили как минимум 12 украинских БПЛА и 6 ракет.