Суд отправил под домашний арест обвиняемого в падении в кипяток школьников в Юже

В результате происшествия дети получили ожоги от 3% до 25% тела

ТАСС, 16 декабря. Суд в Ивановской области отправил под домашний арест на два месяца мастера компании ООО "Тепло людям. Г. Южа", который обвиняется в том, что пять школьников упали в яму из-за прорыва теплосетей. В результате дети получили ожоги от 3% до 25% тела, сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Ивановской области.

"Палехским районным судом в отношении мастера участка ООО "Тепло людям. Г. Южа", оказывающего услуги по теплоснабжению в г. Южа Ивановской области, обвиняемого в совершении противоправного деяния, квалифицированного органом следствия по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на 2 месяца", - говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба СУ СК по региону сообщала, что по факту ЧП 12 декабря было возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Четверо из пяти пострадавших детей, которые провалились в яму с кипятком по пути в школу, проходят лечение в ожоговом центре областной детской клинической больницы.

Как уточняется в сообщении объединенной пресс-службы судов, мастер участка еще 11 декабря знал об утечке в тепловой сети, но не принял мер к установлению места аварии и ее ликвидации, не дал соответствующие указания подчиненным, что привело к размыву грунта горячей водой возле средней общеобразовательной школы №2 в Юже уже на следующий день. "В результате ненадлежащего выполнения обвиняемым работ <...> в образовавшийся провал грунта провалились и получили вред здоровью пятеро несовершеннолетних детей, которые получили термические ожоги II степени площадью от 3% до 25 % поверхности тел, которые имеют критерии причинения тяжкого вреда здоровью человека", - говорится в сообщении.