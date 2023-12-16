СМИ: в Эквадоре похитили британского почетного консула

По данным газеты El Universo, вместе с консулом пропал еще один человек

БУЭНОС-АЙРЕС, 16 декабря. /ТАСС/. Почетный консул Великобритании в Гуаякиле Колин Армстронг был похищен в Эквадоре. Об этом сообщает газета El Universo.

По ее данным, похищение произошло рано утром в субботу в провинции Лос-Риос.

В свою очередь полиция Эквадора сообщила на странице в соцсети Х (ранее Twitter), что "в связи с предполагаемым преступлением в отношении предпринимателя, произошедшего сегодня рано утром в Лос-Риос, специализированные подразделения полиции Эквадора проводят следственные мероприятия".

Как сообщила газета, вместе с консулом был похищен еще один человек.