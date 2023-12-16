Умер один из пострадавших в результате взрыва гранат в сельсовете в Закарпатье

По данным издания "Украинская правда", у потерпевшего после взрывов была ампутирована нога, также имелись другие тяжелые повреждения органов

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Один из пострадавших от подрыва гранат депутатом Керецковского сельского совета в Закарпатье умер в больнице от полученных ранений. Об этом сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

У потерпевшего после взрывов была ампутирована нога, также имелись другие тяжелые повреждения органов.

В пятницу Сергей Батрин - депутат от пропрезидентской партии "Слуга народа" - пришел на заседание сельсовета и, достав из карманов две гранаты РГД-5 и одну гранату Ф-1, привел их в действие. В результате взрывов пострадали 23 человека, включая подозреваемого: 16 мужчин и 7 женщин. Они получили телесные повреждения разной степени тяжести, у большинства осколочные ранения. Сам Батрин пришел в сознание и находится в больнице под наблюдением медиков и правоохранителей. Следователи провели обыски по месту жительства фигуранта и обнаружили предсмертную записку. В субботу Служба безопасности Украины предъявила депутату обвинение в терроризме.

Согласно информации депутата Верховной рады от партии "Слуга народа" Марьяны Безуглой, причиной поступка мужчины был личный конфликт с главой объединенной территориальной общины Михаилом Мушкой. В момент инцидента депутаты обсуждали вопрос принятия бюджета на 2024 год, а Батрин был не согласен с проектом. Он хотел, чтобы депутаты отчитались за бюджет 2023 года, а потом принимали бюджет на следующий год.