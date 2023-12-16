Площадь возгорания составляет 400 кв. м

АСТРАХАНЬ, 16 декабря /ТАСС/. В Астрахани произошел пожар в административном здании, ему присвоили повышенный ранг. Площадь возгорания составляет 400 кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"В 23:15 (22:15 мск) <…> поступило сообщение о возгорании кровли, внутренней отделки и вещей в административном здании в Советском районе Астрахани, улица Звездная, 61, на общей площади 400 кв. м. Пожарно-спасательные подразделения реагируют по повышенному рангу", - говорится в сообщении.

Позже в ведомстве сообщили о локализации пожара в 00:08 (23:08 мск).

В ГУ МЧС уточнили, что на месте происшествия от МЧС работают 16 единиц техники и 52 человека, от ГКУ "Волгоспас" - две единицы техники и деаять человек. Информация уточняется.

В новость внесены изменения (23:31 мск) - добавлена информация о локализации пожара.