В Москве задержали рэпера, заявившего о желании избить беременную русскую

Возбуждено уголовное дело

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали в Москве участника рэп-баттла, который на разошедшемся в интернете видео заявил, что хочет избить беременную русскую женщину. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, он подозревается в возбуждении межнациональной ненависти за свои тексты, возбуждено уголовное дело.

"Сотрудники столичной полиции задержали уроженца Красноярского края - участника сомнительного рэп-баттла, разошедшегося в сети интернет. Он подозревается в возбуждении межнациональной ненависти за свои тексты, возмутившие интернет-пользователей", - написала Волк в Telegram-канале.

Она добавила, что полицейские в ходе обыска изъяли мобильные устройства, в том числе с записью видео, которое имеет доказательное значение. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 282 УК РФ", - добавила представитель ведомства.

Подозреваемый на опубликованном Волк видео заявил, что в Москве проживает по разным хостелам, определенного места жительства у него нет. Он признался, что 26 ноября на рэп-баттле публично оскорбил русскую нацию. "Я раскаиваюсь и хочу принести свои искренние извинения перед всем русским народом, всеми русскими женщинами", - сказал задержанный.

Ранее в интернете было опубликовано видео с рэп-баттла, где молодой человек, говоря речитативом, заявил, что хочет избить беременную русскую женщину.