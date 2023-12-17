В Аргентине из-за бури погибли не менее 13 человек

Как сообщает телеканал TN, обрушилась крыша в здании со спортзалом, под завалами находятся люди

БУЭНОС-АЙРЕС, 17 декабря. /ТАСС/. Не менее 13 человек погибли из-за бури в субботу в аргентинском городе Баия-Бланка, расположенном на атлантическом побережье. Об этом сообщил телеканал TN.

Из-за сильных порывов ветра обрушилась крыша в здании со спортзалом, в котором находилось большое число людей. По данным телеканала, под завалами все еще находятся люди.

Местные власти охарактеризовали ситуацию в городе как катастрофическую и попросили людей не выходить на улицу. "Есть данные о многочисленных пострадавших, получивших травмы из-за сорванных крыш. Некоторые находятся в тяжелом состоянии", - говорится на странице муниципалитета в соцсети X (ранее Twitter).

По данным властей, скорость порывов ветра достигала 140 км/ч. Метеорологи ожидают, что в ближайшее время погода улучшится.