Мигрант смог проникнуть в Финляндию из РФ через закрытый КПП

По словам главы финской погранслужбы Киммо Громоф, раньше никто не предпринимал попыток перелезть через забор

ХЕЛЬСИНКИ, 17 декабря. /ТАСС/. Мигрант смог попасть на территорию Финляндии через закрытый КПП на границе с Россией, преодолев двухметровый забор. Об этом сообщил глава погранслужбы Финляндии Киммо Громоф, чьи слова привела в субботу газета Helsingin Sanomat.

"Он перелез через забор и пробрался внутрь. Сейчас заграждение усовершенствовано до такой степени, что он не сможет перелезть через него снова", - сказал Громоф.

Он добавил, что "в прошлом никто даже не пытался перелезть через забор или сломать его" и само по себе "это довольно редкое событие".

Как сообщает издание, КПП "Ваалимаа" и "Ниирала" на границе РФ и Финляндии были закрыты для пассажирского движения в 21:00 мск в пятницу. На пограничном пункте "Ваалимаа" на российской стороне оставались несколько человек, один из которых и перелез через забор около 16:00 мск в субботу.