На Ямале загорелся жилой дом на площади свыше 570 кв. м

По предварительной информации, пострадали три человека

ТАСС, 17 декабря. Пожар в жилом двухэтажном многоквартирном доме тушат в городе Салехард Ямало-Ненецкого автономного округа, горит кровля по всей площади дома, которая составляет свыше 570 кв. м, пострадали три человека. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по Ямалу.

"Сегодня в 04:49 (02:49 мск) в пожарную часть города Салехард поступило сообщение о возгорании в двухэтажном жилом деревянном доме, расположенном по улице Чапаева, д. 3. На момент прибытия уже наблюдалось горение на втором этаже и кровли по всей площади, что говорит о позднем сообщении в пожарную охрану. По предварительной информации, пострадали три человека", - сказано в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Ямалу, площадь горящего дома - более 570 кв. м, идет его тушение. Как уточнили в пресс-службе, из дома эвакуированы 19 жильцов, в том числе четыре ребенка. Здание ранее было признано аварийным и подлежащим расселению. Для обогрева граждан на месте пожара находится автобус от администрации города.