В Ижевске при пожаре в жилом доме погибли взрослый и двое детей

Возгорание произошло на улице 2-й Совхозной

ТАСС, 17 декабря. Деревянный жилой дом сгорел в Ижевске. В результате пожара погибли двое детей и взрослый, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Удмуртской Республике.

"В 03:24 (02:24 мск) по телефону 112 от очевидца поступило сообщение о пожаре в деревянном двухквартирном жилом доме в городе Ижевске на улице 2-й Совхозной, 17. Через несколько минут пожарные подразделения были на месте вызова. На момент прибытия уже наблюдалось открытое горение кровли по всей площади, что говорит о позднем сообщении в пожарную охрану", - отметили в региональном управлении МЧС.

Уточняется, что в доме на момент пожара находились восемь человек, из них четыре ребенка. Пять человек самостоятельно вышли на улицу. Во время тушения обнаружен пятилетний ребенок, за жизнь которого врачи боролись около часа, но не смогли спасти. Погибшими обнаружены 7-летняя девочка и 50-летний мужчина.

В 05:19 (04:19 мск) пожар потушили. На месте работали 47 человек и 14 единиц техники.