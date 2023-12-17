17 декабря, 04:08,
обновлено 17 декабря, 04:57
Военная операция на Украине

Системы ПВО сбили 33 украинских БПЛА над Липецкой, Ростовской и Волгоградской областями

Александр Полегенько/ ТАСС, архив
© Александр Полегенько/ ТАСС, архив

Атака была предпринята аппаратами самолетного типа

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Системы российской ПВО ночью уничтожили и перехватили 33 украинских беспилотных летательных аппарата над Липецкой, Ростовской и Волгоградской областями. Об этом сообщило Минобороны РФ.

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"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 33 украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Липецкой, Ростовской и Волгоградской областей", - говорится в опубликованном в Telegram-канале ведомства сообщении.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что жертв в результате массовой атаки беспилотников в регионе нет.

"Сегодня ранним утром силы ПВО отразили массовую атаку беспилотников самолетного типа на территорию Ростовской области в районе Морозовска и Каменска. Большая часть беспилотников была уничтожена. Жертв нет", - написал Голубев в своем Telegram-канале.

Глава Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что жертв и разрушений после попытки атаки БПЛА в регионе нет.

"Сегодня ранним утром 17 декабря на территории Волгоградской области силы министерства обороны отразили атаку БПЛА. Жертв и разрушений нет", - сказал он. 

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Голубев, Василий ЮрьевичЛипецкая областьРостовская областьВолгоградская областьВоенная операция на Украине