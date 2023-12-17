На Ямале ликвидировали пожар в деревянном жилом доме

Граждан временно разместили в общежитии, идет подбор жилья в маневренном фонде

ТАСС, 17 декабря. Пожар в жилом двухэтажном многоквартирном доме ликвидирован в городе Салехарде Ямало-Ненецкого автономного округа, три человека госпитализированы. Граждан временно разместили в общежитии, идет подбор жилья в маневренном фонде, сообщается в Telegram-канале администрации Салехарда.

"Сегодня в 04:53 (02:53 мск) на пульт дежурного салехардской пожарной охраны поступило сообщение о том, что в доме №3 по улице Чапаева открытое горение. В течение получаса пожар был локализован и в 08:24 (06:24 мск) открытое горение ликвидировано. К сожалению, троих жильцов дома пришлось госпитализировать. Всего в доме было зарегистрировано 44 человека", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, граждан временно разместили в общежитии, им ведется подбор жилья в маневренном фонде. Также власти обратились к жителям с просьбой помочь лишившимся квартир. "Нужна помощь: теплые вещи, одежда и обувь, предметы личной гигиены, постельные принадлежности. Это все можно доставлять прямо к месту размещения жителей сгоревшего дома - в общежитие по ул. Объездная, 13Б в любое время", - отметили в администрации.