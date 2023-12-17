В Херсонской области два человека погибли в результате обстрела со стороны ВСУ

Разрушения инфраструктуры уточняются

ГЕНИЧЕСК, 17 декабря. /ТАСС/. Два мирных жителя погибли в результате обстрелов Херсонской области со стороны украинских военных. Об этом сообщил журналистам представитель оперативных служб.

"В результате обстрелов погибли два мирных жителя, разрушения инфраструктуры уточняются", - сказал он.

ВСУ продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру населенных пунктов левобережья Херсонской области, в течение 16 декабря ВСУ выпустили из ствольной артиллерии 55 снарядов. Под обстрелом оказались Алёшки, Днепряны, Казачьи Лагери, Корсунка, Крынки, Новая Маячка, Обрывка, Подлесное.

"В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Подстепное, Корсунка, Алёшки, Днепряны, Крынки, Голая Пристань, выпустив в общей сложности 28 снарядов из ствольной артиллерии", - добавили в оперативных службах.