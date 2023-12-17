В Приморье мужчина ранил сотрудника полиции

В отношении него возбудили дело

ТАСС, 17 декабря. Уголовное дело возбуждено в городе Находке в отношении гражданина, ранившего сотрудника полиции. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального управления МВД.

"Возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ "(посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) в отношении 49-летнего гражданина, который устроил стрельбу из охотничьего ружья и ранил инспектора ППС. Получившему ранение 46-летнему лейтенанту полиции медики оказали неотложную помощь, он госпитализирован с огнестрельным ранением, состояние стабильное", - сообщили в ведомстве.

Злоумышленник в состоянии алкогольного опьянения сначала угрожал убийством своей супруге. Женщина обратилась в полицию, сказала, что муж достал из сейфа охотничье ружье. В частное домовладение на улице Ватутина выехали сотрудники МВД.

"Увидев стражей порядка, мужчина произвел выстрел из ружья в их направлении, причинив ранение одному из сотрудников. Противоправные действия нападавшего были пресечены", - добавили в пресс-службе управления МВД.