В Ижевске возбудили дело после гибели тре человек при пожаре

Причиной пожара могла стать тлеющая сигарета

ТАСС, 17 декабря. Следователи в Удмуртии возбудили уголовное дело в связи с пожаром, в результате которого погибли двое детей и их отец. Причиной пожара могла стать тлеющая сигарета, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по республике.

"Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности трем лицам)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в ночь на 17 декабря в деревянном двухквартирном жилом доме в Ленинском районе Ижевска произошел пожар, в результате которого погибли проживавшие там 50-летний мужчина, его 5-летний сын и 7-летняя дочь. В управлении добавили, что причиной пожара, предположительно, могла стать тлеющая сигарета. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Во время пожара в доме находились восемь человек, из них четыре ребенка. Пятеро из них самостоятельно вышли на улицу. По информации ГУ МЧС по Удмуртской Республике, на момент прибытия пожарных уже наблюдалось открытое горение кровли по всей площади, что говорит о позднем сообщении в пожарную охрану.