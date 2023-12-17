В Белгородской области за сутки зафиксировали более 45 прилетов со стороны ВСУ

ТАСС, 17 декабря. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки выпустили по Белгородской области более 45 снарядов, также зафиксированы шесть атак беспилотников. В результате один человек пострадал, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
"В Шебекинском городском округе в поселке Красное противник атаковал с помощью двух дронов-камикадзе. В результате детонации взрывного устройства ранило пассажира "Газели". У пострадавшего осколочное ранение верхних и нижних конечностей", - написал Гладков. Мужчину доставили в больницу, где ему оказывается необходимая помощь.
Также в поселке Красное под минометный обстрел попала животноводческая ферма, ВСУ выпустили три снаряда. В результате погибли 12 коров. В Волоконовском районе под минометный обстрел попала окраина хутора Старого - установлено семь прилетов, в Борисовском районе зафиксировано четыре прилета, в Грайворонском городском округе - пять прилетов. Пострадавших и разрушений нет.
В Белгородском районе по селам Наумовка и Солнцевка выпущены артиллерийские снаряды, в Щетиновке с БПЛА сброшены взрывное устройство и осколочный боеприпас, Нехотеевку и Журавлевку ВСУ атаковали при помощи дронов-камикадзе.
В селе Муром дрон-камикадзе упал с последующей детонацией. "В данных населенных пунктах обошлось без пострадавших и разрушений", - отметил Гладков.