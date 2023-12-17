Число пострадавших в ДТП со школьным автобусом в Удмуртии выросло до 14

Госпитализация потребовалась двум взрослым и ребенку

ТАСС, 17 декабря. Медицинская помощь после ДТП со школьным автобусом в Удмуртии понадобилась 14 пострадавшим.

Госпитализированы двое взрослых и ребенок, сообщила зампред правительства республики Эльвира Пинчук в своем Telegram-канале.

"По последним данным, после ДТП в Игринском районе за помощью к врачам обратились 14 человек. Большинство после осмотров отправлены домой под амбулаторное наблюдение. Госпитализированы трое: женщина - в Игринской районной больнице, мужчина - в Глазовской межрайонной больнице, мальчик направлен в 1-ю РКБ (республиканскую клиническую больницу - прим. ТАСС)", - сообщила зампред.

Ранее сообщалось, что медпомощь понадобилась девяти пострадавшим, среди которых четверо детей.