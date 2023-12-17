В Словакии перевернулся автобус с Украины

Как сообщило агентство УНИАН, пострадали семь человек, включая двух детей

МОСКВА. 17 декабря. /ТАСС/. Украинский автобус попал в аварию на территории Словакии, пострадали не менее семи пассажиров. Об этом сообщает украинское агентство УНИАН.

Отмечается, что автобус перевернулся около восьми утра вблизи села Даргов Требишевского района. В момент аварии в салоне находились 53 пассажира и два водителя.

Пострадали, по меньшей мере, семь человек, включая двух детей. Пострадавшие пассажиры были в сознании с травмами головы и конечностей. На место происшествия выехали пожарные и медики.