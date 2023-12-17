В ДТП в Свердловской области пострадали пять человек

Медики оказывают им необходимую помощь

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 декабря. /ТАСС/. Столкновение "Ваза" и грузовика Volvo произошло на 2-м км автодороги Ревда - Дегтярск - Курганово в Свердловской области. В результате травмированы пять человек, в том числе трое несовершеннолетних, сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по региону.

"В результате происшествия водитель и четыре пассажира легкового автомобиля, трое из которых подростки 16 и 17 лет, получили травмы различной степени тяжести. В настоящее время медики оказывают им необходимую помощь", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, водитель "Ваза" превысил скорость, не учел дорожные и метеорологические условия, вследствие чего не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем Volvo с полуприцепом.