В Орле из-за снега обрушилась крыша жилого дома

Прокуратура проводит проверку

ТАСС, 17 декабря. Прокуратура Орловской области начала проверку из-за обрушения крыши в многоквартирном жилом доме, предварительно установлено, что обрушение произошло из-за наледи и снега, жителей расселили в гостиницу. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

"Прокуратурой Орловской области проводится проверка по факту обрушения крыши в жилом доме №146 на улице Васильевской в городе Орле. <...> Предварительно установлено, что обрушение крыши в 12-квартирном жилом доме произошло в связи со скоплением на ней наледи и снега. <...> Администрацией города Орла организованы мероприятия по временному расселению жильцов дома в гостиницу "Русь", - говорится в сообщении.

Прокуратурой установлено, что управляющей компанией и администрацией города не проведены необходимые мероприятия по укреплению кровли.

Также обрушения произошли в Тульской области и Воронеже. По данным региональной прокуратуры, в городе Кимовске Тульской области под тяжестью осадков обрушилась часть кровли многоквартирного жилого дома на улице Бессолова. В Воронеже частично провалилась крыша двухэтажного многоквартирного дома на улице Еремеева. "Привлечена подъемная техника, силами специалистов управления по делам ГО и ЧС осуществляется очистка крыши", — сообщили в воронежском управлении ЖКХ.