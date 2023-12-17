В Москве возбудили дело после драки со стрельбой

В результате конфликта 16 декабря пострадали два человека

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью возбуждено после конфликта со стрельбой в Москве, где пострадали два человека. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"По данному факту полицейскими возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего", - сказал собеседник агентства.

В ГУ МВД подтвердили, что конфликт произошел 16 декабря по улице Льва Яшина. Между тремя мужчинами возник конфликт, переросший в потасовку, в ходе которой один из ее участников выстрелил из травматического оружия. В результате инцидента два молодых человека были госпитализированы. "Оперативниками ОМВД по району Некрасовка в течение нескольких часов подозреваемый был установлен и задержан", - добавили в главке.

Ранее в правоохранительных органах ТАСС сообщили, что мужчины госпитализированы с ранением груди. Нарушителю грозит до десяти лет колонии.