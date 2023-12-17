В Иркутской области устранили аварию в поселке Мишелевка

В населенном пункте проживают порядка 5 тыс. человек

ИРКУТСК, 17 декабря. /ТАСС/. Аварийную ситуацию устранили на котельной поселка Мишелевка Иркутской области, где несколько дней назад вышли из строя два из четырех котлов и в домах жителей была снижена температура.

"Мишелевка - работы на четвертом котле завершены, идет запуск и подключение к системе", - написал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем Telegram-канале.

Пресс-служба прокуратуры региона 13 декабря сообщала, что начата проверка по факту выхода из строя оборудования на котельной поселка Мишелевка, в котором проживают порядка 5 тыс. человек. По информации местных властей, из строя вышли два котла из четырех. При этом в поселке установились морозы до минус 40 градусов.

Рабочий поселок Мишелевка находится примерно в 120 км от Иркутска.