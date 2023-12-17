В Свердловской области 14-летний боксер умер после травмы на ринге

По предварительной информации, подросток пропустил несколько ударов и потерял сознание

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 декабря. /ТАСС/. Боксер-подросток потерял сознание после нескольких ударов от соперника на открытом первенстве городского округа Первоуральск Свердловской области и умер в машине скорой помощи. Организована проверка, сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры региона.

"По предварительной информации, 14-летний подросток 17 декабря в финальном раунде после пропуска нескольких ударов от соперника потерял сознание. Организаторами вызвана бригада скорой медицинской помощи, которая незамедлительно транспортировала ребенка в больницу. Однако подросток скончался в машине медиков", - сказано в сообщении.

Под информации пресс-службы, в Первоуральске 16-17 декабря проходило открытое первенство по боксу. Погибший ранее выиграл все бои и вышел в финал. Прокуратура проводит проверку по факту случившегося. В частности, будет дана оценка своевременности оказания медицинской помощи в ходе турнира и проверено, имелся ли медицинский допуск несовершеннолетнего для занятий боксом.