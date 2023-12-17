В Петербурге арестовали мужчину за изнасилование и убийство девочки в 1999 году

Николай Федоров, будучи в алкогольном опьянении, проник в квартиру и напал на ребенку

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 декабря. /ТАСС/. Выборгский районный суд Петербурга поместил под стражу Николая Федорова, подозреваемого в изнасиловании и убийстве семилетней девочки, совершенных в 1999 году. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

"Выборгский районный суд города Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Николая Федорова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство - прим. ТАСС). Суд ходатайство следствия удовлетворил", - говорится в сообщении. В нем отмечается, что под арестом подозреваемый будет находиться по 15 января 2024 года.

Как уточнили в пресс-службе, Федорова задержали 15 декабря. По данным следствия, 7 апреля 1999 года он, будучи в алкогольном опьянении, обманом проник в квартиру дома 21 на Придорожной аллее, где напал на семилетнюю девочку, изнасиловал ее и задушил, после чего похитил игровую приставку и с места происшествия скрылся.

Обвинение фигуранту пока не предъявили. По информации пресс-службы ГСУ СК России по Санкт-Петербургу, подозреваемому 40 лет, в последнее время он работал экспедитором. На допросе мужчина полностью признал свою вину и подтвердил свои показания на месте происшествия.