В Орле возбудили дело о халатности после обрушения крыши в жилом доме

В жилом доме ранее произошло обрушение несущих конструкций кровли

ТАСС, 17 декабря. Следственные органы управления СК РФ по Орловской области возбудили уголовное дело после обрушения крыши 12-квартирного жилого дома на улице Васильевской в Орле. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Возбуждено уголовное дело по факту обрушения крыши многоквартирного жилого дома №146 по улице Васильевской города Орла по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что произошло обрушение несущих конструкций кровли здания. Должностные лица администрации города и управляющей компании знали, что дом признан аварийным, он непригоден для проживания. Однако жителей не расселили, укрепление кровли здания не провели.

ЧП произошло 17 декабря. Жители расселены в гостинцу "Русь". Ранее прокуратура региона сообщала, что, по предварительной информации, обрушение крыши произошло из-за скопления наледи и снега.