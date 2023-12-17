В Калужской области из-за падения снега с крыши дома погиб ребенок

Губернатор региона Владислав Шапша сообщил, что скорая помощь прибыла на место через 14 минут, но ребенок получил травмы, несовместимые с жизнью

ТАСС, 17 декабря. Семилетний ребенок погиб в Калужской области в результате падения снега с крыши одноэтажного жилого дома. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

"В результате схода снега с крыши одноэтажного жилого дома в Дзержинском районе погиб семилетний ребенок", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на место происшествия выехал прокурор Дзержинского района.

Как написал в Telegram-канале глава региона Владислав Шапша, трагедия произошла, когда "с крыши частного одноэтажного дома на несколько квартир в Кондрово сошел снег и завалил ребенка, который жил в этом доме и гулял во дворе". По словам губернатора, скорая помощь прибыла на место через 14 минут, но ребенок получил травмы, несовместимые с жизнью.