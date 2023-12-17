В Калужской области возбудили дело после смерти ребенка из-за падения снега с крыши

Семилетний мальчик получил смертельные травмы во время прогулки

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Следственное управление СК РФ по Калужской области возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности по факту гибели ребенка из-за падения снега с крыши частного дома. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"17 декабря 2023 года, около 17:00 мск, во дворе одноэтажного многоквартирного дома в городе Кондрово при сходе снега с крыши погиб ребенок. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Калужской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что по версии следствия, мальчик гулял возле дома, когда с крыши сошел снег. Он получил смертельные травмы.