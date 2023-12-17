В Ульяновске задержали директора УК после массового отравления жильцов газом

В результате случившегося погибли два человека, еще семь пострадали

ТАСС, 17 декабря. Следователи задержали директора управляющей компании (УК) по делу о массовом отравлении угарным газом жильцов дома в Ульяновской области. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"По подозрению в совершении данного преступления задержан директор управляющей компании, которая оказывала услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей", - сообщили в управлении.

Как сообщали ранее в Минздраве России, состояние взрослых врачи оценивали как тяжелое и средней тяжести, детей - крайне тяжелое, тяжелое и средней тяжести. Оказание помощи координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.

Утром 15 декабря в квартирах одного из домов на улице Пионерской рабочего поселка Цильна обнаружили тела 19-летней девушки и 51-летнего мужчины. По предварительным данным, причиной смерти стало отравление угарным газом. Кроме того, семь жильцов дома, в том числе четверо детей были госпитализированы. По факту случившегося завели уголовное дело.