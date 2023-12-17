В Белгородской области из-за обстрела со стороны ВСУ без света остаются два села

Речь идет о селах Теребрено и Староселье

17 декабря, ТАСС. Два села в Белгородской области остались без света из-за обстрела со стороны ВСУ. Количество поврежденных домов в селе Теребрено увеличилось до трех, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В результате прилетов снарядов повреждена линия электропередачи, под отключение попадают абоненты сел Теребрено и Староселье", - написал он.

По словам губернатора, количество поврежденных домов в селе Теребрено Краснояружского района увеличилось до трех. "Из них в один дом попал снаряд, во втором выбиты окна и посечены фасад и кровля и в третьем сгорела беседка", - отметил Гладков.

Ранее губернатор сообщал, что украинские войска обстреливали Теребрено, шел стрелковый бой на границе села. В результате село осталось без газа. На данный момент газ подан в дома.