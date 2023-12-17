17 декабря, 18:07
Военная операция на Украине

В ЛНР предотвратили серию атак беспилотников ВСУ на объекты инфраструктуры

Развертывание центра РЭБ. Лев Федосеев/ ТАСС, архив
Развертывание центра РЭБ
© Лев Федосеев/ ТАСС, архив

Пострадавших среди населения нет

ЛУГАНСК, 17 декабря. /ТАСС/. Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и системы противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил РФ отбили атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на объекты инфраструктуры в Луганской Народной Республике (ЛНР).

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Об этом сообщили журналистам в военной комендатуре ЛНР.

"ВСУ пытались перегрузить наши средства РЭБ комбинированным ударом, используя беспилотники самолетного типа иностранного производства. В результате работы наших средств радиоэлектронной борьбы и ПВО ни один объект инфраструктуры не поврежден, пострадавших среди населения нет", - сказано в сообщении. 

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