В ЛНР предотвратили серию атак беспилотников ВСУ на объекты инфраструктуры

Пострадавших среди населения нет

ЛУГАНСК, 17 декабря. /ТАСС/. Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и системы противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил РФ отбили атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на объекты инфраструктуры в Луганской Народной Республике (ЛНР).

Об этом сообщили журналистам в военной комендатуре ЛНР.

"ВСУ пытались перегрузить наши средства РЭБ комбинированным ударом, используя беспилотники самолетного типа иностранного производства. В результате работы наших средств радиоэлектронной борьбы и ПВО ни один объект инфраструктуры не поврежден, пострадавших среди населения нет", - сказано в сообщении.