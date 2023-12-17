В Донецке в результате обстрела со стороны ВСУ пострадал мужчина

По данным представительства в Совместном центре контроля и координации, огонь велся из артиллерии калибра 155 мм

ДОНЕЦК, 17 декабря. /ТАСС/. Мужчина ранен в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Кировском районе Донецка. Об этом сообщает представительство региона в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

"По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК за 17 декабря по состоянию на 22:00 мск поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики. В Кировском районе Донецка в поселке шахты Абакумова ранен мужчина 1978 года рождения", - сообщает Telegram-канал СЦКК.

По данным представительства, огонь велся из артиллерии калибра 155 мм.