На Кубани после ДТП с участием полицейского возбудили уголовное дело

В результате ЧП погиб один человек

КРАСНОДАР, 18 декабря. /ТАСС/. Один человек погиб в результате ДТП с участием сотрудника полиции в Приморско-Ахтарске Краснодарского края. Возбуждено уголовное дело, сообщили в СУ СК по региону.

"Следственным отделом по Приморско-Ахтарскому району СК России по краю <…> возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего инспектора ОВДПС ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району, подозреваемого в нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, в результате которого погиб 21-летний молодой человек", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, ДТП произошло утром в воскресенье на 76-м км участка дороги Тимашевск - Приморско-Ахтарск. Автомобиль Volkswagen Passat нарушил дистанцию и столкнулся с двигавшимся впереди автомобилем ВАЗ-2107. В результате водитель отечественной машины от полученных травм скончался.

Как уточнили в прокуратуре края, подозреваемый задержан. Уголовное дело возбуждено по п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ, ход расследования поставлен прокуратурой на контроль.