На Чукотке чиновник предстанет перед судом за махинации с госконтрактом

Ущерб от действий мужчины составил более 4,5 млн рублей

ТАСС, 18 декабря. Перед судом предстанет и.о. руководителя Департамента природных ресурсов и экологии Чукотского автономного округа за злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ) при исполнении государственного контракта. Его противоправные деяния причинили ущерб бюджету округа в размере более 4,5 млн рублей, сообщается в Telegram-канале СУ СК по региону.

"Несмотря на обстоятельства, обвиняемый, занимая государственность должность субъекта Российской Федерации, на протяжении нескольких лет умышленно не организовал и не поручил подчиненным сотрудникам провести, в том числе в судебном порядке, претензионную работу в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации по возврату подрядчиком денежных средств, необоснованно оплаченных департаментом по госконтракту. В ходе расследования мужчина вину в совершении преступления не признал, в целях возмещения причиненного ущерба на имущество обвиняемого наложен арест. Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2020 году чиновник, злоупотребляя своими должностными полномочиями, принял ненадлежащим образом изготовленные подрядчиком в рамках государственного контракта территориальную схему в области обращения с отходами и ее электронную модель, которые не соответствовали требованиям законодательства. Об этом обвиняемому было достоверно известно, что повлекло за собой причинение бюджету Чукотского автономного округа ущерба на сумму более 4,5 млн рублей. При этом территориальная схема была утверждена приказом начальника регионального департамента природных ресурсов и экологии, некоторые положения которого в 2021 году был признан судом недействующим.