С затонувшего судна у берегов Ливана спасли более 50 сирийцев

В операции участвовали представители Красного Креста, которые оказали медицинскую помощь пострадавшим

БЕЙРУТ, 18 декабря. /ТАСС/. Ливанские ВМС провели операцию по спасению группы мигрантов с затонувшего судна у северного побережья страны. Об этом сообщил новостной портал Al Nashra.

По его информации, в морской порт Триполи (90 км от Бейрута) были доставлены свыше 50 человек. Все они являются гражданами Сирии, которые нелегально проникли через границу на ливанскую территорию, чтобы затем отплыть в Европу.

В спасательной операции приняли участие волонтеры из Ливанского общества Красного Креста, которые оказали медицинскую помощь пострадавшим.

Контрабандисты, занимавшиеся незаконной перевозкой мигрантов, покинули судно как только поняли, что оно находится в аварийном состоянии и не дойдет до берегов Кипра. Ливанские власти ведут поиск преступников, чтобы привлечь их к судебной ответственности.

В 2020 году Высший совет обороны Ливана принял решение о создании специальных подразделений по борьбе с незаконной миграцией. С тех пор ливанскими властями были задержаны несколько тысяч сирийцев, ливанцев и палестинцев, пытавшихся морем добраться до берегов Европы.