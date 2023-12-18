На юге ДНР спецслужбы обнаружили секретные документы СБУ

Благодаря им удалось получить сведения о лицах, которые причастны к деятельности украинских спецслужб, сообщили в УФСБ по региону

ДОНЕЦК, 18 декабря. /ТАСС/. Секретные документы Службы безопасности Украины обнаружили на территории ДНР, сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ по региону.

"В результате совместных мероприятий УФСБ России по Донецкой Народной Республике и органов военной контрразведки Тихоокеанского флота в Волновахском районе ДНР обнаружен тайник с секретной документацией СБУ, планируемый к эвакуации перед началом СВО", - сообщили в УФСБ.

По данным ведомства, изучение документов позволило получить сведения о лицах, причастных к деятельности украинских спецслужб. Сейчас проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий.