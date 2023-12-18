Во Владивостоке полицейские спасли упавшего с шестого этажа подростка

Они оказали пострадавшему первую помощь

ВЛАДИВОСТОК, 18 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции Владивостока оказали первую помощь упавшему с шестого этажа подростку до приезда скорой, что позволило спасти его жизнь. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Приморскому краю.

"Полицейские находились на маршруте патрулирования, когда получили информацию о падении человека с высоты. Уже через минуту сотрудники прибыли на место происшествия. В районе улицы Окатовой они обнаружили молодого человека, который лежал на асфальте и не мог самостоятельно двигаться. Подросток выпал из окна квартиры, расположенной на шестом этаже", - говорится в сообщении.

Чтобы избежать еще большей кровопотери, до приезда реанимационной бригады полицейские наложили ему жгуты. В дальнейшем сотрудники полиции под руководством медиков положили молодого человека на жесткие носилки и погрузили в машину скорой помощи.

"В настоящее время подросток проходит реабилитацию. Медики подчеркнули, что он остался жив именно благодаря оперативности и профессионализму полицейских", - уточняется в релизе.

Мать спасенного 16-летнего молодого человека направила обращение в адрес главы УМВД России по Приморскому краю генерал-майора полиции Александра Табакаева и поблагодарила инспекторов ППС.