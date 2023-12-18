18 декабря, 01:23,
обновлено 18 декабря, 01:45

Неизвестный врезался в машину рядом с кортежем Байдена

Президент США Джо Байден. Anna Moneymaker/ Getty Images
Президент США Джо Байден
© Anna Moneymaker/ Getty Images

Как сообщили в пресс-пуле Белого дома, с президентом США все в порядке

ВАШИНГТОН, 18 декабря. /ТАСС/. Неизвестный врезался в автомобиль из кортежа президента США Джо Байдена, с главой государства все в порядке. Об этом сообщил пресс-пул Белого дома.

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Неизвестный врезался во внедорожник президентского кортежа, когда глава государства вместе с супругой Джилл Байден выходили из штаб-квартиры предвыборного штаба демократа в центре Уилмингтона (штат Делавэр). По данным пресс-пула, серебристый седан с номерами штата Делавэр врезался в автомобиль, который, судя по всему, прикрывал кортеж на перекрестке напротив входа в предвыборный штаб. "Раздался громкий удар, в этот момент президент США стоял у машины с удивленным выражением лица", - сообщили журналисты. Агенты Секретной службы США быстро окружили автомобиль виновника ДТП и наставили оружие на водителя, который тут же поднял руки вверх.

Перед аварией Байден успел ответить на один из вопросов СМИ о том, почему он проигрывает по популярности, согласно опросам, бывшему президенту Дональду Трампу. "Вы смотрите неправильные опросы", - ответил нынешний хозяин Белого дома. 

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