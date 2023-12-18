Жительница Камчатки взыскала 2,5 млн рублей с виновника гибели отца

Мужчину освободили от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 декабря. /ТАСС/. Суд на Камчатке взыскал в пользу дочери погибшего более 18 лет назад мужчины компенсацию морального вреда в размере 2,5 млн рублей. Как оказалось, виновный в гибели не был наказан, все это время испытывал угрызения совести и решил признаться в содеянном, сообщает прокуратура Камчатского края.

"Дочь погибшего мужчины, проживающая в Камчатском крае, обратилась в суд с заявлением о взыскании вреда, причиненного нравственными страданиями в связи со смертью отца. Елизовским районным судом иск был удовлетворен частично, с ответчика взыскано 2 млн рублей. Не согласившись с принятым решением, женщина обжаловала его в вышестоящую судебную инстанцию. Камчатский краевой суд рассмотрел апелляционную жалобу, дал надлежащую оценку всем обстоятельствам и с учетом мнения прокурора увеличил сумму до 2,5 млн рублей", - говорится в сообщении.

Судом установлено, что в 2005 году в городе Братске Иркутской области в отношении неустановленного лица возбуждено уголовное дело по факту смерти мужчины. Спустя 16 лет в правоохранительные органы обратился 59-летний житель Братска, который признался в совершении преступления и дал правдивые показания. Он пояснил, что на протяжении всего времени он испытывал угрызения совести и готов понести наказание. Однако виновник был освобожден от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.