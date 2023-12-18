В Красноярске задержали мужчину за попытку испортить инсталляцию в виде буквы Z

Решается вопрос о его привлечении к ответственности

КРАСНОЯРСК, 18 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали мужчину, который в центре Красноярска пытался повредить инсталляцию в виде буквы Z. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

"Сотрудниками полиции задержан подозреваемый 1999 года рождения в совершении административного правонарушения, заключающегося в попытке повреждения инсталляции в виде буквы Z на улице Дзержинского. В настоящее время в отношении троих участников составлены административные протоколы за появление в общественном месте в состоянии опьянения. В отношении молодого человека, непосредственно наносившего удары по инсталляции, решается вопрос о привлечении к установленной законом ответственности", - говорится в сообщении.

По данным депутата Законодательного собрания Красноярского края Елены Пензиной, молодой человек нигде не работает и не учится.

В апреле 2023 года на улице Дзержинского в Красноярске мужчина повредил 32 плиты с фотографиями на уличной выставке, посвященной 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. По факту вандализма (ст. 214 УК РФ) Следственным комитетом возбуждено уголовное дело.

В социальных сетях Красноярска вечером 17 декабря появилось видео, на котором мужчина в центре города пытается снести установленный символ - букву Z.