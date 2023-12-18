В Кемерове хозяйку нелегального дома престарелых отправили под домашний арест

Из-за задымления в здании погиб постоялец

КЕМЕРОВО, 18 декабря. /ТАСС/. Кировский районный суд Кемерова отправил под домашний арест хозяйку нелегального дома престарелых, после задымления в котором погиб 55-летний мужчина. Об этом сообщили ТАСС в объединенном пресс-центре судов Кемеровской области.

"В отношении хозяйки дома Кировским районным судом г. Кемерово избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок 1 месяц 27 суток", - рассказал собеседник агентства.

Уточняется, что 68-летнюю хозяйку дома обвиняют по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Вечером 11 декабря из жилого дома в Кемерове, где произошло задымление, госпитализировали несколько человек с признаками отравления. Спустя некоторое время в больнице скончался один из пострадавших. По данным следственного управления СК РФ по Кузбассу, в доме фактически оказывались социальные услуги для пожилых людей.