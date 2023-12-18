Суд в Красноярске оставил в силе приговор Быкову по делу о подстрекательстве к убийству

Только по нему подсудимый получил 11 лет лишения свободы

КРАСНОЯРСК, 18 декабря. /ТАСС/. Красноярский краевой суд оставил в силе второй приговор бизнесмену Анатолию Быкову, осужденному за подстрекательства к убийству. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

"Красноярский краевой суд оставил в силе приговор Анатолию Быкову по второму уголовному делу. В мае 2023 года Центральный районный суд Красноярска признал криминального авторитета виновным в подстрекательствах в 2004 году своего знакомого Александра Живицы к покушению на убийство Андрея Грабовского и убийству Андрея Неколова. У него сложились личные неприязненные отношения к предпринимателям", - говорится в сообщении.

В 2021 году присяжные вынесли обвинительный вердикт по делу Быкова об организации убийств Кирилла Войтенко и Александра Наумова в 1994 году. Тогда суд приговорил его к 13 годам лишения свободы в колонии общего режима. В мае 2023 года за подстрекательства к убийству суд приговорил его к 11 годам лишения свободы, а с учетом предыдущего приговора - к 17 годам колонии строгого режима. 11 декабря Кировский районный суд вынес приговор по третьему уголовному делу об организации и подстрекательству к убийству криминального авторитета Владимира Филиппова в 1998 году. С учетом двух других приговоров Быкову окончательно назначено 20 лет в колонии строгого режима.